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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
23.12.2018 - 22:16, Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı! Salı ve çarşamba gününe dikkat

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Meteoroloji uyardı! Salı ve çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji tarafından yayınlanan son verilere göre hava sıcaklığı 8- 12 derece arasında azalacak. Özellikle salı ve çarşamba günleri yurt genelinde kar yağışı bekleniyor.

Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Türkiye yeni haftada Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre iç ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları 8 - 12 derece arasında azalacak.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Ankara'da salı günü sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenilen yağışın zamanla karla karışık yağmura döneceği ve akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü sabah saatlerine kadar kar yağışı şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla gecenin en düşük sıcaklıklarının çarşamba sabahı sıfırın altında 3, perşembe sabahı ise sıfırın altında 9 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da 24 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra başlaması beklenilen yağışın zaman zaman kuvvetlenerek yağmur şeklinde olması, hava sıcaklığının azalmasıyla önce kentin yüksek kesimlerinde, zamanla il genelinde karla karışık yağmur, çarşamba günü ise aralıklarla hafif kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının çarşamba ve perşembe günleri, 1-2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de de sadece salı günü yağmur ve sağanak, diğer günlerde ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüşler, İzmir ve Kıyı Ege'de de hissedilecek.

ÜNLÜ METEOROLOJİ UZMANI UYARDI

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada salı günü yoğun kar yağışının beklendiğini söyledi. Kadıoğlu, " Vay vay! 850 mb soğuma tam kıvamında. Böyle devam ederse Salı günü öğlenden sonra kar topu da oynayabiliriz. Salı günü derste sonra vın eve. Akşam trafiğini düşünmek bile istemem... Ptesi dosyaları, vb. alın Salı günü evden çalışın. Benden söylemesi" ifadelerini kullandı.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji uyardı Salı ve çarşamba gününe dikkat


Meteoroloji uyardı Salı ve çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji uyardı Salı ve çarşamba gününe dikkat

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu (23.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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