Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor...
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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