Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Meteoroloji uyardı! İstanbul'un çevresini sardı

    Meteoroloji uyardı! İstanbul'un çevresini sardı

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 09:04 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den İstanbul'a bir uyarı daha geldi. Yağışlı hava geri dönüyor. 8 Mart Perşembe günü İstanbul'da yağış ve fırtına bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor.

    Meteoroloji uyardı İstanbulun çevresini sardı

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

     HAVA DURUMU UYARILARI

    Kuvvetli rüzgarların Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

    İSTANBUL HAVA DURUMU

    İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Perşembe günü ise İstanbul ve yurdun genelinde sağanak yağış bekleniyor. 

    Meteoroloji uyardı İstanbulun çevresini sardı

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (05.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri