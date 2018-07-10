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    Meteoroloji uyardı: İstanbullular o saatlere dikkat

    İSTANBUL (İHA)
    10.07.2018 - 09:29 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

    Fotoğraf: Arşiv

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı ile Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji uyardı: İstanbullular o saatlere dikkat

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34
    İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
    İzmir: Az bulutlu ve açık 33
    Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 33
    Antalya: Az bulutlu ve açık 30
    Samsun: Parçalı bulutlu 30
    Trabzon: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu 28
    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

     

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    Etiketler: Meteoroloji , Yağmur
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