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    Meteoroloji uyardı: İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren dikkat!

    İHA
    26.02.2018 - 09:03 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla kıyıları ve Antalya'nın doğu çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtildi.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Diyarbakır dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 9
    İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9
    İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13
    Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
    Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12
    Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. 15
    Samsun: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 7
    Trabzon: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 10
    Erzurum: Çok bulutlu 5
    Diyarbakır: Çok bulutlu 13

    Etiketler: Meteoroloji , yağış , İstanbul , hava durumu , son dakika
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