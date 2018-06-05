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    Meteoroloji uyardı! İstanbul'da bu saatlere dikkat

    Hürriyet Haber
    05.06.2018 - 08:48 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yapılan son hava tahmin raporuna göre, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağışlar saat 18.00'e kadar etkili olacak. Ankara'da ise yağışların öğleden sonra başlaması bekleneceği belirtildi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğusu ile zamanla güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Çankırı'nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Artvin'in iç kesimleri, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İSTANBUL'DA BU SAATLERE DİKKAT

    Sabah saatlerinde İstanbul ve doğusunun, öğleden sonra ise bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel hava durumuna ilişkin şunları söyledi:

    Kuvvetli yağışlar var. Doğuda yine sel olabilecek noktalar var. Bir türlü kuvvetli yağış etkisi geçmedi. Yine doğuda yine biraz aşırıya kaçan yerler olacak.

    Kocaeli çevresinde kuvvetli bir yağış var, Sakarya'ya doğru gidiyor. Merkezlerde dolu

    Öğleden sonra yağışların İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da etkili olmasını bekliyoruz.

    YANINIZA ŞEMSİYE VE YAĞMURLUK ALIN

    Hava sıcaklıklarını yüksek hissetmeyeceğiz. İstanbul'da dışarı çıkmadan önce şemsiye ve yağmurluk öneririz.

    Yağış şiddetini artırabilir, yarına kalmıyor. Perşembe cuma hava ısınıyor. Cumartesi pazar İstanbul 33 derece, yaz havası.

    Bugün İstanbul'da gök gürültülü sağanaklar geçiş yapacak, yarın yağmur kesilecek.

     

     

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    Etiketler: Meteoroloji , sağanak uyarısı , HABER , haberler
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