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    Meteoroloji uyardı! Cuma gününe dikkat…

    İHA
    18.04.2018 - 09:19 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasında Cuma günü yurdun tamamında yağış beklendiği bildirildi. Bugün ise Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacak.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda Cuma günü yurdun tamamında yağış beklendiği bildirildi. Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında sağanak ve gök gürültülü şekilde görülecek olan yağışlar Cumartesi günü yurdu terk edecek.

    SİS VE PUS BEKLENİYOR

    Yapılan son değerlendirmelere göre ise bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey  ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 21

    İzmir: Az bulutlu 24

    Adana: Az bulutlu ve açık 29

    Antalya: Az bulutlu ve açık 25

    Samsun: Az bulutlu 16

    Trabzon: Az bulutlu 17

    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

     

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    Etiketler: meteoroloji , son dakika , hava durumu , yağmur , hava durumu nasıl olacak , gündem
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