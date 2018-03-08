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    Meteoroloji uyardı: Bugün kritik gün...

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 08:15 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Mersin, Karaman, Şanlıurfa ve Mardin dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum'un güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum'un güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    İSTANBUL'DA HAVALAR NASIL OLACAK?

    İstanbul'da bugün hava parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    Rüzgar Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 13 derece olması bekleniyor.

    Etiketler: yağışlı hava , meteorolojik uyarı , istanbul hava durumu , gündem
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