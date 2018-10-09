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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.10.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat…

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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat…

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimleri (Toroslar mevkisi), İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya'nın batısının ve Muğla'nın iç kesimleri, Sinop, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın is genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı 30

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28

 

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