Meteoroloji uyardı: Balkanlar üzerinden geliyor | 1 Mayıs hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ülke genelinin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği açıklandı. Yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak ağırlıklı yağışların görülebileceği uyarısı yapıldı. Bununla beraber vatandaşlar da hava durumu bilgileri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, hangi illere yağmur yağacak? İşte, 1 Mayıs hava durumu tahminleri.

Günün en son verilerine göre hava durumu bilgilerini kamuoyu ile paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar karşısında tedbirli olunması uyarısında bulundu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu Bölgesi'nde yaşanması beklenen kuvvetli rüzgar dışında önemli bir değişiklik olmayacağını aktaran MGM, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bilgisini aktardı. İşte, MGM'den alınan en son hava durumu bilgileri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak ağırlıklı yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini hissettireceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile cuma günü Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklarla yerel düzeyde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı anlık uyarıların dikkate alınması isteniyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Hava durumunda yaşanması beklenen son gelişmeleri aktaran MGM, yurdun bazı bölgelerinde kısmi yağış uyarısında bulunurken, bazı bölgeler için ise kuvvetli rüzgar beklentisini paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Bolu, Karabük, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 3 İLA 5 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Sivas, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların, batı kesimlerde 2-4 derece artması, kuzeydoğu kesimlerde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu bölgelerde kuvvetli beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, batısı ve zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile gece saatlerinde Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, kuzey kıyıları ve zamanla genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Güney Ege ile gece bölge genelinin yerel olmak üzere sağnak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş ile akşam saatlerinden sonra Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren iç ve batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Konya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu