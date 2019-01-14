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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, AA
14.01.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Meteoroloji son dakika bilgilerini paylaştı! İstanbul ve Ankara için önemli uyarı...

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Meteoroloji son dakika bilgilerini paylaştı! İstanbul ve Ankara için önemli uyarı...

Meteoroloji'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Çankırı ve Amasya ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde yağmurun İstanbul'da özellikle Anadolu Yakasında etkili olması bekleniyor.

Marmara, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İzmir'in güneyi, Aydın kıyıları, Muğla, Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yağmur ve karla karışık yağmurlu 7 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası, gece saatlerinde il geneli yağmurlu 9 
İzmir: Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 10 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 9 
Adana: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 14 
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu 7 

Meteoroloji son dakika bilgilerini paylaştı İstanbul ve Ankara için önemli uyarı...


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