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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.02.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Meteoroloji son dakika bilgilerini paylaştı: İstanbul ve Ankara bugün...

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Meteoroloji son dakika bilgilerini paylaştı: İstanbul ve Ankara bugün...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Muğla ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege ve Akdeniz ile İç Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa); Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Son dakika: Hortum alarmı ve hava durumuyla ilgili son bilgiler... İki karış suya bile dikkat
Son dakika: Hortum alarmı ve hava durumuyla ilgili son bilgiler... İki karış suya bile dikkat!


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 9 
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı 17 
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 
Adana: Çok bulutlu, kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 17 
Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli, batı kesimleri ile il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak yağışlı 15 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 18 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 18 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif karlı -3 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 

Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:

Meteoroloji son dakika bilgilerini paylaştı: İstanbul ve Ankara bugün...

Bünyamin Sürmeli, hortum alarmıyla ilgili son bilgileri canlı yayında paylaştı
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