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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
07.06.2019 - 20:22, Son Güncelleme:

Meteoroloji saat verip uyarmıştı... 15 dakika yetti

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Meteoroloji saat verip uyarmıştı... 15 dakika yetti

KARABÜKte, dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı. Meteoroloji Kastamonu ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu. 

Kentin 100. Yıl Mahallesi ve Karabük - Kastamonu karayolu üzerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yollarda olan sürücüler zor anlar yaşarken, yollar ise adeta dere yatağına döndü. Kısa süreli etkili yağışlar sonrası sürücüler su birikintisi oluşan yollarda güçlükle ilerleyebildi. Ulaşımın tek şeritten sağlandığı karayolunda biriken sular ise polis ve karayolları ekiplerinin çalışması sonrası tıkanan mazgallar açılarak giderildi. 

5 dakika etkili olan sağanak ve dolu yolları göle çevirdi
daha fazla video için

Saat 18.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve sağanağa yakalananlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, araçlarını doludan korumak için köprü altlarına ve kapalı pazar yerlerine çekti. Vatandaşlar ise yol kenarlarında park halindeki araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika sonra dolu ve sağanak etkisini kaybetti.

BÜYÜK MÜCADELE VERDİ

100. Yıl Mahallesinde yaşlı bir vatandaşın oturduğu apartmanın önünde park halindeki otomobilini doludan koruma mücadelesi kameraya yansıdı. Apartmandan koşarak çıkan kişi, istinat duvarında asılı olan kilimi alıp altına girerek yaklaştığı otomobilin üzerine örttü. Dolu ve sağanağa aldırış etmeyen kişiye eşi de 3üncü kattaki evlerinden aşağıya örtü attı. Yaşlı adam havada kaptığı örtüyle de otomobilin açık kalan yerini kapatmaya çalıştı. Otomobilini korumak için büyük mücadele veren yaşlı vatandaş daha sonra koşarak apartmana girdi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Kastamonu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu. 

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 19.00'a kadar Kastamonu genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı beklendiği belirtilmişti.

Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirilmişti. 

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