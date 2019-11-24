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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Meteoroloji saat verdi: İstanbul için sağanak uyarısı

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Meteoroloji saat verdi: İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle öğle saatleri itibarıyla İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy civarlarında sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği duyurdu.

Bugün İstanbul’da bölgesel sağanak yağış geçişleri görülecek. Özellikle öğle saatleri itibariyle Çatalca ve Arnavutköy civarlarında yağışın etkili olması bekleniyor.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara'nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne'nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri (Çatalca ve Arnavutköy) hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçeleri

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