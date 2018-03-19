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    Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Şiddetli yağışlar ne kadar sürecek?

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 06:25 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı yağış uyarısı dün akşam itibariyle başladı. Sabah saatlerinde etksini arttırmaya başlayan yağış ve rüzgarın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

    Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre, İstanbul bu haftayı yağışlı geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çarşamba günü hariç diğer günlerde şiddetli yağış yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin sayfasına göre, İstanbul'da Güneş yüzünü sadece Çarşamba günü gösterecek.

    Meteoroloji İstanbulu uyarmıştı Şiddetli yağışlar ne kadar sürecek



    SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Bursa, Aydın, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

     

    Etiketler: Yağmur , Meteoroloji , istanbul , gündem
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