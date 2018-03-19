Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Şiddetli yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre, İstanbul bu haftayı yağışlı geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çarşamba günü hariç diğer günlerde şiddetli yağış yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin sayfasına göre, İstanbul'da Güneş yüzünü sadece Çarşamba günü gösterecek.









SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Bursa, Aydın, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.