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    Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı bir hava beklendiği belirtildi. İstanbul'a doğru ilerleyen yağış yüklü sistem, meteoroloji radarına da yansıdı.

    Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi genelinde bugün parçalı çok bulutlu, Trakya kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji İstanbulluları uyardı Sabah ve akşam saatlerine dikkat

    Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, gece saatlerinden itibaren kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

    Meteoroloji İstanbulluları uyardı Sabah ve akşam saatlerine dikkat

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20
    İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14
    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21
    Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 26
    Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 23
    Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 13
    Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 15
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 26

    İstanbul'da yağmurİstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış, saat 16.15 sıralarında başladı. Yağışın başlamasına dakikalar kala, yağış yüklü sistem meteoroloji radarına da yansıdı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
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    Etiketler: Meteoroloji , Hava durumu , gündem
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