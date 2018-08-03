Meteoroloji İstanbulluları uyardı... Bugüne dikkat, hafta sonu ise...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeyi, Balıkesir'in kuzey ve doğusu, Kütahya, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin'in güneyi ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg’m2), Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa.)eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33







İzmir: Parçalı ve az bulutlu 36

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38









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