Meteoroloji İstanbulluları uyardı... Bugüne dikkat, hafta sonu ise...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İSTANBUL (İHA)
03.08.2018 - 09:01, Son Güncelleme:

Meteoroloji İstanbulluları uyardı... Bugüne dikkat, hafta sonu ise...

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Meteoroloji İstanbulluları uyardı... Bugüne dikkat, hafta sonu ise...

İstanbul'da bugün parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. İstanbul'da yarın da yağışlı bir gün beklenirken, pazar günü ise havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeyi, Balıkesir'in kuzey ve doğusu, Kütahya, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin'in güneyi ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg’m2), Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. 

Meteoroloji İstanbulluları uyardı... Bugüne dikkat, hafta sonu ise...



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji İstanbulluları uyardı... Bugüne dikkat, hafta sonu ise...

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa.)eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Meteoroloji İstanbulluları uyardı... Bugüne dikkat, hafta sonu ise...



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 36
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 38
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 32
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Meteoroloji İstanbulluları uyardı... Bugüne dikkat, hafta sonu ise...


 

 

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