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    Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Bugün o saatlere dikkat

    İSTANBUL (İHA)
    01.04.2018 - 09:43 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kuzey Ege ile İzmir, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağışla birlikte batı ve iç kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, doğu ve kuzeydoğu kesimlerde yer yer güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Meteoroloji İstanbulluları uyardı Bugün o saatlere dikkat

    Ankara: Parçalı bulutlu 22
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
    İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
    Adana: Parçalı bulutlu 25
    Antalya: Parçalı bulutlu 21
    Samsun: Parçalı bulutlu 25
    Trabzon: Parçalı bulutlu 18
    Erzurum: Parçalı bulutlu 13
    Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

     

     

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    Etiketler: Meteoroloji , hava durumu , gündem
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