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    Meteoroloji İstanbulluları uyardı... Bu geceye dikkat!

    İSTANBUL (İHA)
    19.04.2018 - 09:05 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu bir hava bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun güneyinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz kıyıları, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ve gece saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeybatısı ile Konya çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

     Ankara: Az bulutlu ve açık 22

    İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 20

     İzmir: Az bulutlu ve açık 24

     Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

     Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

     Samsun: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 15

     Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14

     Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

     Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

    Etiketler: Meteoroloji , Hava durumu , gündem
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