Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı.. Kar yağacak mı? İstanbul'da yarın kar yağışı olacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamaları dikkat çekti. Bir çok ilimizde soğuk hava dalgasının hakim olması ile birlikte 'kar yağacak mı' sorusu internette aranan konular arasında yer alıyor. Peki İstanbul ve diğer illerimizde kar yağacak mı? İşte yapılan son değerlendirmeler ve hava durumumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İstanbul'da ise iki günlük hava duruma raporuna göre kar yağışı görülmüyor. Pazar günü kuvvetli fırtına ve yağışlı hava geliyor. Meteoroloji yaşanacak sorunlara karşı ise uyarıyor. Yağışlar, pazar gününden itibaren Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak. Pazartesi ve salı günleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu dışında ülke genelinde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasına göre;
Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı!
Denizlerimizde (Batı Karadeniz’in Batısı, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege) Tam Fırtına Bekleniyor!
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİİRT °C, 3°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, Doğu Karadeniz yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz’in doğusunda 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde güneyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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