Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahminini paylaştı – Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava durumu için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Cumartesi-pazar planlarında kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar, ikamet ettikleri ildeki hava durumunu merak ediyor. Peki, bu hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonunun da yer aldığı 5 günlük hava durumu tahminini resmi sayfası üzerinden paylaştı. İşte, 5, 6 ve 7 Nisan tarihli hava durumu tahmini
Resmi sayfa üzerinden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli bugün parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
6-7 NİSAN HAVA DURUMU
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul 06 Nisan 2019 Cumartesi sisli-puslu, sıcaklık 8-16 derece, İstanbul 07 Nisan 2019 Pazar sisli-puslu sıcaklık 9-18 derece
ANKARA HAVA DURUMU
Ankara 06 Nisan 2019 Cumartesi parçalı bulutlu, sıcaklık 5-20 derece, Ankara 07 Nisan 2019 Pazar parçalı bulutlu, sıcaklık 7-18 derece
İZMİR HAVA DURUMU
İstanbul 06 Nisan 2019 Cumartesi Hafif Sağanak Yağışlı, sıcaklık 11-16 derece, İstanbul 07 Nisan 2019 Pazar Sağanak Yağışlı sıcaklık 12-22 derece
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