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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.10.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürü'nden soğuk hava uyarısı: 12 derece birden...

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Meteoroloji Genel Müdürü'nden soğuk hava uyarısı: 12 derece birden...

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Hava sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek. Yağış bekliyoruz. Biraz da hava soğuyacak. Vatandaşlarımız gelişmelerimizi televizyonlarımızdan takip etsinler” dedi.

Antalya Havalimanı içerisine kurulan Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sistemi'nin eğitim programına katılan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Coşkun, "Şimdi her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Küresel ısınma ile iklim dengeleri alt üst oldu. Biz de ülkemiz olarak hassas bir gölgede bulunuyoruz. Yakın zamanda benim çok değerli mesai arkadaşlarımın çalışması sonucunda Kırbaç Kasırgası olayını atlattık. 120 kilometre üzerinde hızda olduğu zaman bir buna kasırga diyoruz. Bunu tespit ettik. Biz bu hadiseyi takibe aldık. Biz bunu takibe aldığımız zaman yaklaşık 140-150 kilometre hızla üzerimize geliyordu. Anlık takip ile herkesi bilgilendirdik. Amacımız mal ve can kayıplarını en aza indirmek. Gün gün Yunanistan’ı vuracağını söyledik” dedi.

“SICAKLIKLAR 6-12 DERECE ARASINDA DÜŞECEK”

Hadisenin bundan sonra da yaşanma ihtimaline dikkat çeken Coşkun, ”Bu değildir ki bu hadise bundan sonra yaşanmayacak. Her şeye hazırlıklı olacağız. Artık hayat havayla başlıyor. Meteoroloji bizim her alanımızda var. Genel Müdürlüğümüz bilgi aktardığı uygulamamızı vatandaşlarımız yüklesin. Oradan bizi takip etsinler. Önümüzdeki hafta içerisinde hava sıcaklıkları 6-12 derece arasında düşecek. Yağış bekliyoruz. Biraz da hava soğuyacak. Vatandaşlarımız gelişmelerimizi televizyonlarımızdan takip etsinler” ifadelerini kullandı.

Coşkun, bu yıl havaların daha soğuk gideceği yönünde çıkan haberler hakkında ise "Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak hava ile ilgili bilgileri vermede tek yetkili kuruluştur. Biz bu işlerimizi bilim adamlarımız ile takip ediyoruz. Havaların bu yıl daha soğuk geçeceği ile ilgili net bir şey yok. Çok soğuk olacak, çok sıcak olacak diyerek vatandaşımızı ürkütemeyiz. Biz bu gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Konu bizim sıkı takibimiz altında. Bize kulak versinler. Bizi dinlesinler" diye konuştu.

“KIŞIN AYAK SESLERİ GELİYOR”

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, "Ülkemiz Çarşamba günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bu nedenle ülkemizin büyük bir bölümünde yağmur bekliyoruz. Bu soğuk hava ile birlikte Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’da karla karışık ve kar yağışlarını görmeye başlayacağız. Kışın ayak sesleri geliyor. Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek" şeklinde konuştu.

 

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