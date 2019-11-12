Meteoroloji Genel Müdürlüğü mühendis ve tekniker alımı yapacak! Başvuru şartları neler?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere sözleşmeli mühendis ve tekniker alımı yapacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartının arandığı ilana başvurular 13 Kasım'da sona erecek. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler?
Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkezi yerleştirme yöntemi ile 76 adet Mühendis ve 24 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte, MGM mühendis ve tekniker alımı hakkında tüm ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 76 adet Mühendis ve 24 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 100 adet sözleşmeli personel alınacak.
KPSS ŞARTI ARANIYOR
Ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 07/11/2019 tarihi itibariyle yayınlanmıştır. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans), ön lisans pozisyonlar için 4 Kasım 2018 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Ön Lisans)
girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar, tercihlerini 7-13 Kasım 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri, 13 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir.
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