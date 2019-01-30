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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.01.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Meteoroloji dün uyarmıştı, Bodrum'da denizin rengini gören şaşırdı

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Meteoroloji dün uyarmıştı, Bodrum'da denizin rengini gören şaşırdı

Meteoroloji tarafından dün yapılan uyarının ardından bugün lodos ve şiddetli yağış, Bodrum’u etkisi altına aldı. Lodos nedeniyle bir motoryat alabora oldu. Derelerden ve yağmur suyu kanallarından denize ulaşan çamurlu su ise Bodrum açıklarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu.

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  • Bodrumda tekneler battı, araziler sular altında kaldı
  • Bodrumda tekneler battı, araziler sular altında kaldı
  • Bodrumda tekneler battı, araziler sular altında kaldı
  • Bodrumda tekneler battı, araziler sular altında kaldı
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Bodrum’da dün yapılan uyarıların ardından bugün sabah saatlerinde Bodrum yarım adasında şiddetli yağmur ve lodos etkili oldu. İlçenin güney sahillerini vuran dalgalar çok sayıda balıkçı kayığını batırdı. Bir motor yat ise alabora oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.

Sabah saatlerinde güney yönünden gelen lodos, Bodrum'u vurmaya başladı. Hızı zaman zaman 60 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli lodos nedeniyle deniz kenarındaki işletmeler kum torbalarıyla dükkanlarına barikat kurdu. Deniz suyunun işletmelere girmesini önleyen esnaf zor anlar yaşadı. Sahildeki restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi.

Öte yandan Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamazken Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti.

Tekneler alabora oldu

Fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne Gümbet koyunda karaya oturdu. Tekne sahibi güçlükle teknesini kurtarmaya çalıştı. Başka bir tekneyle teknesinin yanına gelen tekne sahibi halatla bağlayarak teknesini kurtardı. Bitez Sahili'nde ise fırtınaya dayanamayan 12 metre uzunluğundaki bir motor yat ise alabora oldu.

Meteoroloji dün uyarmıştı, Bodrumda denizin rengini gören şaşırdı
Denizin rengini gören şaşırdı

Sağanak nedeniyle yollar dereye dönerken, bazı cadde ve sokaklar ise sular altında kaldı. Bazı logar kapaklarından taşan sular trafiğin akışını engelledi. Derelerden ve yağmur suyu kanallarından denize ulaşan çamurlu su ise Bodrum açıklarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu. Denizin kahverengi olduğunu görenler ise şaşırdı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre lodosun gece saatlerinde şiddetini yitireceği ve Perşembe gününe kadar yağacak yağmurun ardından hafta sonu güneşli olacağı, hava sıcaklığının artacağı öğrenildi.

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