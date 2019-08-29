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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 23:20, Son Güncelleme:

Meteoroloji cuma günü için uyardı: 30 Ağustos hava durumu tahminleri

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Meteoroloji cuma günü için uyardı: 30 Ağustos hava durumu tahminleri

Yaz mevsiminin son günlerine doğru gelinirken, hava durumu tahminlerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Özellikle, yaşadıkları ilde cuma günü yağmur yağıp yapmayacağını öğrenmek isteyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 30 Ağustos Cuma hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın Karadeniz’e bakan kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Muğla'nın iç kesimleri ile Tokat ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. İşte, Ankara, İstanbul, İzmir dahil il il hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji cuma günü için uyardı: 30 Ağustos hava durumu tahminleri

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin’in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde, Cumartesi günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Marmara’nın Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Muğla'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saaatlerde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin’in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji cuma günü için uyardı: 30 Ağustos hava durumu tahminleri

AMASYA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 29°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 28°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

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