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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.06.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

Meteoroloji bugün için saat saat uyardı... Geliyor!

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Meteoroloji bugün için saat saat uyardı... Geliyor!

Meteoroloji gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulundu.

KASTAMONU DA LİSTEDE

Kastamonu ve ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu'nun İhsangazi, Araç, Daday, Pınarbaşı, Azdavay ve Taşköprü ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

KONYA

Konya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 18.40 ila 20.00 saatlerinde Konya merkezde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ORDU VE TOKAT

Ordu'nun iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yerel düzeyde etkili olacak yağışların akşam saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

VALİLİK UYARISI

Bursa Valiliği vatandaşları sağanak yağmurlara karşı uyardı. 

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce kuvvetli yağışların görüleceği bir haftaya girildiği belirtilerek, Bayram haftası boyunca yer yer etkili olan sıcak ve yağışlı havanın, önümüzdeki hafta boyunca etki alanını genişletmesi ve bölgemiz genelinde (Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya) yer yer kuvvetli yağışlar meydana getirmesi, hafta boyunca Eskişehir, Bursa Bilecik ve Kütahya il ve ilçelerinde görülecek olan kuvvetli yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyebileceği bildirildi. Açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi) tahmin edildiği, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için, kısa süreli tahminlerinin ve uyarılarının takip edilmesinin önem arz ettiği belirtildi. 

21'E KADAR...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 21.00'e kadar devam edecek yağışların Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Bilecik ve Isparta çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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