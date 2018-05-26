Meteoroloji bu fotoğrafı paylaşıp uyardı: Ankaralılar dikkat

Meteoroloji'nin açıklamasında "Ankara radarından alınan son bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayas ve Güdül ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olunmalı" denildi.

Meteoroloji’den daha önce yapılan açıklamada hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği açıklanmıştı. Yağışların İstanbul ve İzmir’de pazar günü sona ereceği belirtilmişti. Ankara'da ise önümüzdeki hafta boyunca yağışlar görülmeye devam edecek.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR