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    Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor! 2-8 derece...

    İHA
    22.04.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazartesi gündüz saatlerinde ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 8 derece arasında artacağı belirtildi.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari, Van ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yarından itibaren hava sıcaklığı gündüz saatlerinde ülke genelinde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Az bulutlu ve açık 19
    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
    İzmir: Az bulutlu ve açık 24
    Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
    Antalya: Az bulutlu ve açık 26
    Samsun: Parçalı bulutlu 15
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18
    Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor 2-8 derece...

     

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    Etiketler: Meteoroloji , Hava durumu , Sıcaklık , gündem
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