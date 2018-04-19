Meteoroloji açıkladı: Yağış geliyor... Sıcaklık 12 derece azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıkları Marmara'nın ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yüksek nem oranı, sis ve pusun etkisiyle mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyrediyor.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde görülecek yağışlı sistemle hava sıcaklıklarının, 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün akşam saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerin, yarın sabah saatlerinden itibaren ise kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülkenin büyük bir bölümü Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin hafif mevzi sağanak, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Yarın ise Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Batı Karadeniz'in bin 400 metre üzerindeki kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde de olması bekleniyor.

Cumartesi günü, serin ve yağışlı sistemin Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Hatay çevrelerinde etkili olduktan sonra 22 Nisan Pazar günü yurdu terk edeceği öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi ve pazar günleri gece ve sabah saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan, başta zirai faaliyetlerle uğraşan ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

MARMARA'YA SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgenin halen yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisi altında olduğu, hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde yüksek nem oranı, sis ve pusun etkisiyle mevsim normalleri civarında seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, yarın bölgede sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarılarak, "Yağışların; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemin ardından ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak cumartesi ve pazar günleri, gece ve sabah saatlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan başta zirai faaliyetlerle uğraşan ilgililerin ve vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalarak, mevsim normallerinin yer yer altına düşeceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, sıcaklıkların 22 Nisan Pazar gününden itibaren tekrar yükselmesinin beklendiği bildirildi.