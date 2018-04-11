Meteoroloji Genel Müdürü son tahminleri açıkladı

Güneş, bugün Türkiye'nin kuzeyi ile iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Iğdır hariç) ile Bolu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini söyledi.

Yağışların, bugün Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını dile getiren Güneş, "Bugün ve yarın Marmara Bölgesi ile Karadeniz kıyı kesiminde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde ve İstanbul'da dün itibariyle başladı. Ulaşım, deniz sektörünün, ilgililerin ve vatandaşlarımızın bu onuda dikkatli olmasında fayda var diye düşünüyoruz." dedi.

PERŞEMBE VE CUMA

Yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı, Mardin, Batman, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini ifade eden Güneş, cuma günü yurdun kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağını belirtti.

CUMARTESİ GÜNÜ

Genel Müdür Güneş, cumartesi günü Türkiye'nin kuzeyi ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

PAZAR



"Pazar günü ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, İç Ege ile Güneydoğu'nun parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun salı günü kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri dışında diğer kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

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