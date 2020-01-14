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AA
Haber Giriş: 14.01.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar...

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar...

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Pus ve sis öngörülen bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yer yer 1 ila 3 derece üzerinde hissedilecek.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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