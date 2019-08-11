Meteor yağmuru Türkiye’den de takip edilebilecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeteor yağmuru Türkiye’den de takip edilebilecek
GeriGündem Meteor yağmuru Türkiye’den de takip edilebilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
11.08.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Meteor yağmuru Türkiye’den de takip edilebilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meteor yağmuru Türkiye’den de takip edilebilecek

12 ve 13 Ağustos 2019 gecesi Türkiye’den de takip edilebilecek bir ‘göktaşı yağmuru’ gerçekleşecek. Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen ve bu gök olayı sırasında bir insanın öldüğüne inanılan göktaşı yağmurunun nedenini İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı açıkladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen ‘göktaşı yağmurunun” nedenlerini açıkladı. Gölbaşı, “Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen olay aslında bir kuyruklu yıldızın bıraktığı döküntülerin Dünya atmosferine girerek yanmasından başka bir şey değildir. Bu küçük parçacıkların çoğu birkaç gram kütlelidir. Bu olaya meteor (göktaşı) yağmuru denir” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 12-13 Ağustos tarihlerinde maksimuma ulaşacak olan Perseid Göktaşı yağmuru hakkında konuşan Gölbaşı, “Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır” şeklinde konuştu.

BU YIL KAÇ GÖKTAŞI GÖRÜLECEK?

Gölbaşı, “Bu yıl saatte 60-80 civarında göktaşı görülmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık olarak dakikada bir göktaşına karşılık geliyor. Gözlem için 12-13 ve 13-14 Ağustos gecesi, gece yarısından sonra en iyi zaman olarak görülüyor. Gözlem sırasında şezlong türü bir koltuk kullanılması ve Perse Takımyıldızı doğrultusuna (Kuzeydoğu yönünde) bakılması gerekiyor. Çünkü göktaşları sanki bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli olacaktır” dedi.

PERSEİDLERİ İZLEMEK İÇİN ÖZEL BİR GÖZLEM ALETİ GEREKİR Mİ?

Göktaşı yağmurunu izlemek için özel bir gözlem aletini gerekmediğini belirten Gölbaşı, “Göktaşı yağmurunu gözlemek için özel bir alet gerekmez. Işık kirliliğinin olmadığı, mümkünse yüksek dağ tepelerinde ve karanlık bir yer seçilmelidir. Gözlem sırasında göktaşı yağmurunun yayıldığı takımyıldızına odaklanmak yeterli olacaktır. Ancak göktaşı gözlemcilerini üzecek bir durum da söz konusu. Ay 15 Ağustosta dolunay evresinde olacağı için sönük göktaşlarını görmek çok zorlaşacaktır” ifadelerinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kaçırılan denizciler Türkiye'de... Havalimanında sevinç gözyaşları
WhatsApp’ta yazdığı mesaj işinden etmişti… Mahkemeden çok konuşulacak karar
İlber Ortaylı isyan etti: Söktüler! Bunları yaptılar
İstanbul il sınırından İzmir il sınırına kronometre tuttuk 3 saat 35 dakika ve 479.10 lira