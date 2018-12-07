Mete Yarar: "Terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMete Yarar: "Terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar"
GeriGündem Mete Yarar: "Terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
07.12.2018 - 22:49, Son Güncelleme:

Mete Yarar: "Terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mete Yarar: "Terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar"

Türkiye'nin teröre karşı mücadelesine de değinen Yarar, "Terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar. Türkiye, 700 milyar dolar ile neler yapardı biliyor musunuz? Türkiye'nin şu anda beş kuruş borcu yoktu ve Türkiye'nin üzerine bir Türkiye daha yapılmıştı." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Programı" kapsamında Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Oyun Bozan Türkiye" konferansında konuşan Yarar, Türkiye'nin "oyun bozan" gençliğe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da oyun bozmayı bitirdiğini dile getiren Yarar, "Aslında artık 'Oyun bozan Türkiye' ifadesi, Türkiye için az kalıyor. Gelecek yıl bu program yine olursa programa yakışan isim 'Oyun kuran Türkiye' olmalıdır. Biz oyun bozmayı, 15 Temmuz'da bitirdik. 15 Temmuz gecesi oyunu bozduk. O andan itibaren Türkiye'nin yaptığı bütün hamleler, oyun kurmak için." diye konuştu.

Devletin her ihtiyaç duyduğunda Türk gençliğinin meydana çıktığını ifade eden Yarar, şunları kaydetti:

"15 Temmuz günü şehadete yürüyenlerin kaçının 16-25 yaş aralığında olduğuna bakmanızı rica ederim. Sizler, ülkenin son 10 yılında ne zaman ihtiyaç duyulsa ayağa kalktınız. 15 Temmuz'da ve önceki dönemde sokağa çıkanların birçoğu sizin yaşlarınızdaydı. Türk gençliği, ihtiyaç duyulduğu anda hangi mertebede olursa olsun, cinsiyetine bakmadan öne atılabilecek kadar fedakar. Barikatlar döneminde her gün şehit haberleri geliyordu. Böyle bir dönemde devlet 5 bin polis özel harekat alacak oldu, 250 bin genç başvurdu. Şehadetin kesin olduğu bir yer için 250 bin genç başvuru yaptı. Bunun içinde kadınlar ve erkekler var. Aynı şey, 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşti.

Ömer Halisdemir'in görev yaptığı özel kuvvetlere ihtiyaç duyuldu, 50 bin genç başvurdu. Standartlar çok yukarıda olmasına rağmen. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle ihtiyaçlar duyulduğunda üstüne para veriyorlar. Yeterince adam toplayamadıklarında başka ülkelerden insanlara orduda görev almaları karşılığında vatandaşlık vermeyi vadediyorlar."

Yarar, "Bizim gençliğimiz öyle değil. Bizim gençliğimiz, ihtiyaç duyulduğunu hissettiği anda ortaya atılabiliyor. Oyun bozan bir gençliğe sahibiz. 15 Temmuz'da sokağa çıkma çağrısı bir emir değil, bir talepti, ricaydı. Vatan söz konusu olunca gençlerimiz bunu emir kabul etti." ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜN TÜRKİYE'YE MALİYETİ YAKLAŞIK 700 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'nin teröre karşı mücadelesine de değinen Yarar, "Terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar. Türkiye, 700 milyar dolar ile neler yapardı biliyor musunuz? Türkiye'nin şu anda beş kuruş borcu yoktu ve Türkiye'nin üzerine bir Türkiye daha yapılmıştı." şeklinde konuştu.

Yarar, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında satın alma paritesinde 13'üncü sırada bulunduğuna dikkati çekerek, "Muhtemelen ilk 8 ülkeden bir tanesi olurduk. Birileri hiç savaş çıkartmadan bile sizin cebinizdeki parayı almanın yöntemini bulmuş. Oyun aslında böyle başlıyor. Önce rakip gördükleri ülkeleri aşağı çekiyorlar çünkü Türkiye, karşısında savaşılacak bir ülke değil. Kimse Türkiye'ye savaş ilan etme cüretini gösteremez çünkü dünyanın en büyük 5'inci ordusuna sahip ancak sizi hiç savaşmadan, birilerini kullanarak, sizi savaşacak kadar yıpratabilirler, eğer oyunu anlayıp bozamıyorsanız." değerlendirmesinde bulundu.

Yarar, konferansın ardından öğrencilere imzalı kitap hediye etti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (07.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çukurova Belediyesi’nde silah sesleri: İki ölü, bir yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Büyükelçi Karlov cinayetinde flaş gelişme

Şengül öğretmenin sır ölümünde her şeyi değiştiren rapor