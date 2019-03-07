‘Mesrubat sekeri’ Kanada’da10 bizde 40 gram
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği Uzmanı Doç. Dr. Tufan Nayır, Meclis’e yaptığı sunumda ülkedeki obezite sorununa dikkat çekerek, “Diğer ülkelerde kolaya getirilmiş kısıtlama var. İçindeki şeker oranı Kanada gibi ülkelerde 10 gramı aşamaz ama bizde 40 gramı buluyor” tepkisinde bulundu.
TBMM Obezite ile Mücadele Araştırma Alt Komisyonu, konunun uzmanlarını dinledi. Sağlık Bakanlığı’nda koordinatörlük, bakan ve müsteşar danışmanlığı görevlerinde de bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye uzmanı Tufan Nayır sunumu Komisyon tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:
SAĞLIKLI ÜRÜN ALABİLİYORSANIZ TEBRİKLER
“Sağlıklı yaşam çevresini sağlayamadığımız sürece obeziteyle mücadeleden bahsedemeyiz. Hepimizin çocukları vardır, çocuklarımı sağlıklı beslemeye çalışan biriyim. Markete gittiğinizde sağlıklı ürün bulup alabiliyorsanız tebrik ederim. Meyve suları, lütfen gittiğinizde içindeki şeker oranına bakın, yüzde 50’nin altında olan yok, yüzde 51’i bulduğum zaman seviniyorum. 100 gramdaki şeker oranından bahsediyorum; çocuklara içerebileceğiniz meyve suyu. Dünya Sağlık Örgütü verisi, diğer ülkelerde getirilmiş kısıtlama var kolanın satışına istinaden. Onun içindeki şeker oranı, başka ülkelerde, Kanada gibi ülkelerde 10 gramı aşamaz ama bizde 23 gram, 40 gramı buluyor. Çünkü gerekli kısıtlamalarımız yok.
1 LİRALIK YATIRIM 88 LİRA OLARAK DÖNÜYOR
Yüksek tuzlu diyeti 4 kişiden 3’ünde var. Şu anda DSÖ diyor ki: ‘Günde en fazla 5 gram tuz yiyebilirsiniz’. Türkiye ortalaması 9’un üstünde. Tarım Bakanlığı’yla çalışarak düşürdük ama radikal davranmadık. Yani bunu da samimi bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Daha radikal da davranabilirdik.
Düşük meyve sebze tüketimi aynı şekilde 3 kişiden 1’inde bulunmakta. Yani meyve sebze de tüketmiyoruz, sağlıklı beslenemiyoruz. Çünkü sağlıklı çevremiz yok. Türkiye’de tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik yaptığımız 1 TL’lik yatırım bize 88 TL olarak geri dönüyor. Fiziksel aktivitenin artırılması için yaptığımız bir park, bir yol, bir bisiklet yolu bize 2-3 kat geri dönüyor ve bunlar sadece tedavi giderleriyle hesapladığımız rakamlar. Sadece obeziteyle mücadelenin ülke ekonomisine de inanılmaz bir katkısı olacak. Birçok kronik hastalığı da önleyecek.”
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