‘Mesrubat sekeri’ Kanada’da10 bizde 40 gram

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Mesrubat sekeri’ Kanada’da10 bizde 40 gram
GeriGündem ‘Mesrubat sekeri’ Kanada’da10 bizde 40 gram
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Umut ERDEM/ANKARA
07.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Mesrubat sekeri’ Kanada’da10 bizde 40 gram

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
‘Mesrubat sekeri’ Kanada’da10 bizde 40 gram

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği Uzmanı Doç. Dr. Tufan Nayır, Meclis’e yaptığı sunumda ülkedeki obezite sorununa dikkat çekerek, “Diğer ülkelerde kolaya getirilmiş kısıtlama var. İçindeki şeker oranı Kanada gibi ülkelerde 10 gramı aşamaz ama bizde 40 gramı buluyor” tepkisinde bulundu.

TBMM Obezite ile Mücadele Araştırma Alt Komisyonu, konunun uzmanlarını dinledi. Sağlık Bakanlığı’nda koordinatörlük, bakan ve müsteşar danışmanlığı görevlerinde de bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye uzmanı Tufan Nayır sunumu Komisyon tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

SAĞLIKLI ÜRÜN ALABİLİYORSANIZ TEBRİKLER

“Sağlıklı yaşam çevresini sağlayamadığımız sürece obeziteyle mücadeleden bahsedemeyiz. Hepimizin çocukları vardır, çocuklarımı sağlıklı beslemeye çalışan biriyim. Markete gittiğinizde sağlıklı ürün bulup alabiliyorsanız tebrik ederim. Meyve suları, lütfen gittiğinizde içindeki şeker oranına bakın, yüzde 50’nin altında olan yok, yüzde 51’i bulduğum zaman seviniyorum. 100 gramdaki şeker oranından bahsediyorum; çocuklara içerebileceğiniz meyve suyu. Dünya Sağlık Örgütü verisi, diğer ülkelerde getirilmiş kısıtlama var kolanın satışına istinaden. Onun içindeki şeker oranı, başka ülkelerde, Kanada gibi ülkelerde 10 gramı aşamaz ama bizde 23 gram, 40 gramı buluyor. Çünkü gerekli kısıtlamalarımız yok.

1 LİRALIK YATIRIM 88 LİRA OLARAK DÖNÜYOR

Yüksek tuzlu diyeti 4 kişiden 3’ünde var. Şu anda DSÖ diyor ki: ‘Günde en fazla 5 gram tuz yiyebilirsiniz’. Türkiye ortalaması 9’un üstünde. Tarım Bakanlığı’yla çalışarak düşürdük ama radikal davranmadık. Yani bunu da samimi bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Daha radikal da davranabilirdik.

Düşük meyve sebze tüketimi aynı şekilde 3 kişiden 1’inde bulunmakta. Yani meyve sebze de tüketmiyoruz, sağlıklı beslenemiyoruz. Çünkü sağlıklı çevremiz yok. Türkiye’de tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik yaptığımız 1 TL’lik yatırım bize 88 TL olarak geri dönüyor. Fiziksel aktivitenin artırılması için yaptığımız bir park, bir yol, bir bisiklet yolu bize 2-3 kat geri dönüyor ve bunlar sadece tedavi giderleriyle hesapladığımız rakamlar. Sadece obeziteyle mücadelenin ülke ekonomisine de inanılmaz bir katkısı olacak. Birçok kronik hastalığı da önleyecek.”  

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan altını böyle çizdi: İşi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz

Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

Sinem Sülün, eski kaynana ve kayınpederini yakalattı

Mustafa Sarıgül, CHP'nin oylarını böldü mü?