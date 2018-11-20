Meslektaşları yasta... Teyzesi kahreden detayı anlattı

Aydın'da havalandıktan sonra düşen ve Karacasu ilçesinde enkazı bulunan eğitim uçağındaki pilot adayı Merve Altun'u akrabaları anlattı. Altun'nun, Afyonkarahisar'da yaşayan teyzesi Fadime Ergül, kazayı öğrendikten sonra büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

"AĞABEYİ PİLOTTU, ÖZENİYORDU"

Altun'un İzmir Ege Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünü bitirdiğini belirten Ergül, "Pilot olmayı çok seviyordu. Ağabeyi pilottu, ona özeniyordu. 'Pilot olacağım' diye hep hayal ediyordu." dedi.

Altun'un pilotluk için başvurduğu sınavları kazandığını anlatan Ergül, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 yıldır oraya eğitime gidiyordu. 2 ayı kalmıştı. Ondan sonra İstanbul'a ataması yapıldı. Ağabeyiyle ikisi aynı uçağa çıkmış. Ağabeyi hoca, Merve yardımcı pilot. İkisi uçacaklardı. 2 ay sonra gidecekti İstanbul'a ama hayalleri uçtu, pilotluk hayalleri yarım kaldı. O bir su damlasıydı. O bal peteğimdi. Hep güler yüzlüydü. Hiç kimseye aşağıdan bakmazdı. Herkesle güler yüzle konuşurdu. Annesi öldü. Annesinin yokluğundan sarsıldı, sonra ayağa kalktı. 'Ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' dedi."



"YENİ ARABA ALDI, BİNEMEMİŞTİ"

Ergül, Merve Altun'un 15 gün önce otomobil satın aldığını dile getirerek, "Arabaya daha binmemişti. Televizyonda gördük. Dünyam başıma yıkıldı. Kendime vuruyorum acaba gerçek mi yalan mı diye. Bakıyorum Merve, inanamadım ben onun öldüğüne. Biz onu toprağa nasıl veririz. Onu biz toprağa nasıl gelin ederiz. O bir çiçekti, tomurcuktu. Ne kadar çabaladı o ekmeği almak için. Kaç senelerini verdi. Yok oldu. Allah kardeşlerine sabır versin. Ben onu su damlam diye severdim." şeklinde konuştu.

Altun'un İstanbul Atatürk Havalimanından emekli akrabası Osman Öztürk de olayın üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.



"STAJ AŞAMASINDAYDI"

Merve Altun'un ağabeyinin de pilot olduğunu, emekli olduktan sonra Türk Hava Yollarına geçtiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yollarına geçtikten sonra Merve kızımız da ağabeyinden esinlenerek, ondan faydalanarak başarılı olabilmek için pilotluğa özenmiş. Kendisi Makine Mühendisiydi ama ne var ki kader bu yolda ölümü reva gördü. Yapacak hiçbir şey yok. Merve şu anda Türk Hava Yollarında henüz staj aşamasında çalışıyordu. Pilot olup vatana, millete evlat olmaya çalışıyordu. Mesleği çok seviyordu."

Merve Altun'un 3 kardeşi olduğu, annesinin ise 6 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

PİLOT HAMDİ YILMAZ'IN MESLEKTAŞLARI ANLATTI...

Aydın'da havalandıktan sonra düşen ve enkazı Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz'ın 5 yıl görev yaptığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezindeki (UZAYTEM) meslektaşları, yaşanan elim kazadan ve Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.



Aydın Çıldır Havalimanı'ndaki THY Uçuş Akademisi'nde 8 ay önce göreve başlayan Yılmaz'ın önceki görev yeri OMÜ UZAYTEM'de yas var.

UZAYTEM Baş Uçuş Öğretmeni Aydın Alev Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilot Hamdi Yılmaz'ın UZAYTEM'in kuruluşunda yer alan deneyimli bir pilot olduğunu söyledi.

Yılmaz'ın yaşamını yitirmesinden büyük üzündü duyduklarını vurgulayan Gökmen, "Hepimizin, camiamızın başı sağ olsun, Hamdi hocamız UZAYTEM'in kuruluşundan beri yer alan, çok emeği geçen bir hocamızdı, 5 yıl burada görev yaptı. Çok üzgünüz." dedi.

Kendilerine gelen bilgilere göre kazanın meteorolojik şartlardan kaynaklandığı yönünde olduğuna işaret eden Gökmen, şunları dile getirdi:

"Hamdi hocamız bilgisi yüksek, tecrübeli, deneyimli bir hocaydı. Ama doğanın gücüyle bazen baş etmek gerçekten zor. Şuna eminiz ki Hamdi hoca şartları biliyordu. Büyük bir ihtimalle kurtarmaya çalıştı. Fakat doğanın gücüne bazen çok bilgili de olsanız karşı gelemiyorsunuz. Acımız büyük."

UZAYTEM Uçuş Öğretmeni Zekeriya Atakul da acılarının büyük olduğunu belirterek, "Hamdi hoca benim ilk hocalarımdan biriydi. Ondan çok şey öğrendim. Çok tecrübeli, bilgili biriydi. Havacılığa görül vermiş birisiydi ama takdiriilahi, acımız büyük." diye konuştu.

Uçuş öğretmeni Cafer Akyürek de sözün bittiği yerde olduklarını, büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Karacasu ilçesinde enkazına ulaşılan eğitim uçağına ilişkin, "Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekibi ve kaza kırım ekibi ile askeri helikopterle olay yerine hareket etmiştir. Olay ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir." açıklamasında bulundu.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün düştüğü tespit edilen ve bugün Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığı yargı sınırları dahilinde enkazına ulaşılan eğitim uçağında öğretmen pilot ve öğrencisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekibi ve kaza kırım ekibi ile askeri helikopterle olay yerine hareket etmiştir. Olay ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

Hayatını kaybeden pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve havacılık camiasına başsağlığı dileriz."