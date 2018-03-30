Meslektaşları unutmadı

Geniş güvenlik önlemi altında İstanbul Adalet Sarayı Atrium’unda yapılan yapılan törene şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz , İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu başta olmak üzere İstanbul’daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan konuşma yaptı. Daha sonra Mehmet Selim Kiraz’ın makamına çıkılarak dua edilip karanfil bırakıldı.



“SON 5 YILDA ÜLKEMİZE YÖNELİK TERÖR SALDIRILARININ ARTTIRILDIĞINI GÖRÜYORUZ”

Törende konuşma yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, şunları söyledi:

“Üç yıl önce burada bu hain kalleş saldırı sunucu hayatını adaletin tesisi ve ülkemizin birliği, beraberliği için adamış bir büyük insanı, bütün Cumhuriyet savcıları ve yargı mensupları gibi hayatını Türkiye’nin birliği ve dirliğine adamış bir kahramanımızı hakka uğurladık. Mekanı cennet olsun. Son 5 yılda yoğun bir şekilde ülkemize yönelik terör saldırılarının arttırıldığını görüyoruz. Adına FETÖ, PKK, YPG, DHKP/C hangi örgütü dersek diyelim, bu proje terör örgütlerinin temel amacı, ülkemizin birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini ortadan kaldırmaktır. Bayrağımızı, vatanımızın birliğini, devletimizin bekasını tehdit eden bu örgütlere karşı elbette devletimiz bütün bütün kurumlarıyla, bütün organlarıyla kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir.



“ADALETİ HEDEF ALMAK, DEVLETİ, MİLLETİ HEDEF ALMAKTIR”

Adalet mülkün temelidir. Adaleti hedef almak, devleti, milleti ve varlığımızı hedef almaktır. Görevini yapan kamu görevlilerinin özellikle de hakim-savcıların hedef gösterilmesinin hangi amaçla olursa olsun mazur görülecek hiçbir yanı olmadığını da bu vesile ile ifade etmek isterim.



“BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ İLE TAKİP ETTİK”

Savcımız Selim Kiraz’ın şehadetinden sonra da kullanılan dile bakıldığında adeta ideolojik bir şekilde bir savcımıza, Cumhuriyet savcımıza, bir cana yapılan saldırı karşısında nasıl ideolojik bir dil kullanıldığını, gerek medyada gerek farklı yerlerde üzülerek gördük. Elbette herkes kendisine yakışanı, adalette hak edene hak ettiğini vermenin bir uğraşındadır. Adeta cinayeti meşru gösterme işgüzarlığı, gafleti ve aymazlığını üzülerek ve büyük bir üzüntüyle takip ettik.



“MİNNET VE RAHMETLE YAD EDİYORUM”

15 Temmuz sürecinde de yine adliyemiz yargı mensuplarımız Türkiye’nin bekası, ülkemizin birliği için elbette büyük bir fedakarlığı göstermiştir. Göstermeye devam etmektedir. Bu vesile ile ham Afrin’de hem doğu, Güneydoğuda, ülkemizde vatanın bekası için canını veren bütün Mehmetçiğimize güvenlik güçlerimize yargı mensuplarımıza adliye çalışanlarımıza ve bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Bugün bir araya gelmemize vesile olan şehidimiz Mehmet Selim Kiraz’ı da minnetle rahmetle yad ediyorum.''

“GÖNLÜMÜZÜN EN ÇOK YORULDUĞU GÜNLERDEN BİRİ OLMUŞTUR”

İstanbul Valisi Vasip Şahin de, “31 Mart 2015 bizim gönlümüzün en çok yorulduğu kafamızın en çok yorulduğu günlerden biri olmuştur. O gün burada adalet tarihinin belki hiç görmediği bundan sonra da görmesini temenni etmediğimiz acı bir gün yaşandı. Maalesef katiller aynı eğitimden geçmiş, hukuk eğitimi almış, insan öldürmenin, bir devlete karşı gelmenin ne demek olduğunu bilmesi gerekirken o gün bir kahraman savcımızı bizden çekip aldılar. Belki şehitlerimiz olacak, olmaya devam edecektir. Belki zaman zaman üzüleceğiz. Zaman zaman acılar yaşayacağız ama bu milletin başı her zaman dik geleceği her zaman aydınlık olacaktır. Bu yolda canlarını vatana katık eden tüm şehitlerimize tekrar Cenab-ı Haktan rahmet diliyorum” dedi.



“VERDİKLERİ SUYA TENEZZÜL ETMEYEN KAHRAMAN TÜRK MİLLETİNİN YİĞİT EVLADIDIR”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ise “İstanbul Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında vazifesi başında terör örgütü mensupları tarafından rehin alınmış ve şehit edilmiştir. Bu alçak eylemi gerçekleştiren şahıslar ilgili soruşturmaya derhal başlanılmış, soruşturma kapsamında eylem talimatını veren yabacı ülkedeki örgüt elebaşları tespit edilmiş, haklarında kırmızı bülten düzenlenerek iade süreçleri başlatılmıştır. Eylemde kullanılan silahı temin eden ve eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarını eylem öncesi saklayan şüpheliler tespit edilmiş ve tutuklanmıştır. En son olarak eylemde kullanan silahın teminine yönelik aracılık eden şüpheli geçtiğimiz günlerde yakalanmış ve tutuklanmıştır. Her kesimde her görüşten herkesin ortak kanaati odur ki şehit Mehmet Selim Kiraz Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakim ve savcılarının mütebessim aydınlık ve güler yüzüdür. Şehit Mehmet selim kiraz katiller tarafından başına silah dayandığında dahi verdikleri suya tenezzül etmeyen kahraman Türk milletinin yiğit evladıdır” diye konuştu.



“OĞLUMLA İMTİHAN EDİLDİM”

Oğlu Mehmet selim Kiraz’ın şehit edildiği makamda kısa bir konuşma yapan Hakkı Kiraz, “31 Mart 2015 tarihi benim için çok önem taşıyan bir gün oldu. Allah tarafından oğlumla imtihan edildim. Rabbime şükürler olsun ki evladımla imtihan edildim. Rabbim bu devlete bu millete zeval vermesin. Bu insanların şahsımızla ilgisi yoktu. Tabi devlet söz konusu olunca esas şahsımızla ilgileri vardır. Rabbim sınırlarımızın içinde ve dışında bu terör örgütleri değil terör devletleri ile savaşan Mehmetçiklerime zaferler nasip eylesin” dedi.