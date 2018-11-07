Meslektaşı vücut geliştirmeci avukatı şikâyet etti: O fotoğrafları kaldırsın
İstanbul Barosu üyesi avukat Nazlı Sezer, vücut geliştirme sporu yapan İzmir Barosu üyesi avukat Orhan Önal'ın antrenman yaparken çekilenlerin de aralarında bulunduğu yarı çıplak haldeki fotoğraflarını, Facebook'taki 40 bini aşkın üyesi bulunan 'Avukat-Hakim-Savcı Tüm Hukukçular Omuz Omuza' isimli platformda paylaştığı iddiasıyla geçen yıl şikâyette bulundu.
Sezer, bu durumun meslek onuru ve saygınlığı ile bağdaşmadığını belirtti. Avukat Sezer, avukat Önal'ın kendisine yapılan uyarılara rağmen paylaşımları kaldırmadığını, aksine kişisel bir çatışmaymış gibi bu durumu sosyal mecralara yansıttığını öne sürdü. Şikâyet dilekçesinin ulaşması üzerine İzmir Barosu tarafından Önal'dan savunma istendi.
İLK ŞİKÂYETİ DEĞİL
Önal yaptığı savunmada, Sezer'in daha önce de iki kez aynı konuyla ilgili hakkında şikâyette bulunduğunu, İzmir Barosu yönetim kurulunun da disiplin kuruluna sevk etmeksizin şikâyetleri reddettiğini hatırlattı. İzmir Barosu yönetim kurulu yaptığı değerlendirme ile avukat Önal'ın paylaştığı fotoğrafların yaptığı sporla ilgili olduğuna, başka bir amaç taşımadığına karar verdi. Meslek kurallarına da bir aykırılık tespit edilmediği vurgulanarak, Önal aleyhine bir kovuşturma açılmasına yer olmadığı belirtildi.
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