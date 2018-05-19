Meslektaş katili öğretmene kötü haber

Olay, 12 Aralık 2014'te Çaycuma merkezindeki bir kahvede meydana geldi. Gemiciler Ortaokulu Türkçe öğretmeni Okan Akın, iskambil oynadıkları sırada kendisini hile yapmakla suçlayan Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Şenol Gegekoğlu ve bir mağazada tezgâhtar olarak çalışan akrabası Ferhat Bulut ile tartıştı. Kahve önünde kavgaya dönüşen olayda, Okan Akın yanında taşıdığı bıçağı, Şenol Gegekoğlu ve Ferhat Bulut'a sapladı. Şenol Gegekoğlu, yaşamını yitirirken, Ferhat Bulut tedavisinin ardından taburcu oldu. Okan Akın ise gözaltına alınıp tutuklandı. Kahve önünde yaşanan kavga, güvenlik ve mobese kameralarına yansıdı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Okan Akın'a 30 Eylül 2015'teki duruşmada, 'cinayeti haksız tahrik altında işlediği' kanaatiyle Şenol Gegekoğlu'nu öldürmekten 12 yıl 6 ay, Ferhat Bulut'u yaralamaktan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ferhat Bulut'a ise kavga sırasında Okan Akın'a karşı basit yaralama suçundan verilen 2 bin lira cezada ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Dairesi, Ferhat Bulut'un yaralanmasıyla ilgili, sanık Okan Akın hakkında, 'öldürmeye teşebbüs' olduğu halde yaralamadan hüküm verildiğini belirterek, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay 1'inci Dairesi, ayrıca Ferhat Bulut için de para cezası yerine yaralamadan asgari oranda ceza verilmesi gerektiği hükmetti. Tutuklu sanık Okan Akın ve yaralama suçundan tutuksuz yargılanan Ferhat Bulut'un, tekrar mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Cinayet kurban giden Şenol Gegekoğlu...