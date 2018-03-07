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    Mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır? MYB hangi kurumlardan alınır?

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 13:44 | Son Güncelleme:

    Belli meslek gruplarında faaliyet gösteren ve çalışan kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilen, Mesleki Yeterlilik Belgesini nasıl ve nereden alabileceklerini araştırıyor. Bu belgenin alınması inşaat boyacısı, sıvacı, duvarcı, betonarme demircisi ve çelik kaynakçısı gibi birçok mesleği icra eden kişiler tarafından zorunlu. Peki, Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl alınır? Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuru şartları neler? Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden alınır?

    Çalışanların yaptıkları meslekte yetkin ve yeterli olduklarını gösteren Mesleki Yeterlilik Belgesi, son dönemde en çok merak edilen konulardan biri. Mesleki Yeterlilik Belgesine nasıl sahip olunacağını merak eden özel sektör çalışanları söz konusu belge hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte merakla araştırılan Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında merak edilen detaylar.

    MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?
    Mesleki yeterlilik belgesi, kişinin mesleğinde yeterli olduğunu gösterir. Bu belge düzenlenen bir sınav ile ilgili kişilere verilir.

    MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?
    Mesleki yeterlilik belgesini alabilmek için öncelikle belge alınacak meslek belirlenir.

    Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir.

    Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenir.

    Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.

    Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

    MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

    Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yetkilendirdiği Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan kişilere verilmektedir. Belgelendirme kuruluşları tüm Türkiye’de sınav merkezi oluşturma ve sınav gerçekleştirme yetkisine sahiptir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almak istediğiniz mesleği aşağıdan seçerek hangi illerde bu sınavların gerçekleştirildiğini harita üzerinden görebilirsiniz.

    BELGE VEREN KURULUŞLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Etiketler: SeoHaber , gündem
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