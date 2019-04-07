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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.04.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

Meslek liselilerin alan tercihleri ne zaman yapılacak?

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Meslek liselilerin alan tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan 'Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu'na göre meslek alanlarına ait tercihler için başvuruların başlayacağı tarih ve diğer detaylar netleşti. Peki, meslek liselilerin alan tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzdaki detaylara göre, öğrencilerin geçeceği alanlarda sağlık durumlarının elverişli olması esası aranacak. İşte, Meslek liselilerin alan tercihlerini yapacakları tarihler...

MEB'in yayımladığı "Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu"na göre meslek alanlarına ait tercihler için başvurular 13-26 Mayıs'ta yapılacak.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin 10'uncu sınıf meslek alanlarına geçiş işlemlerine yönelik "Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre, Anadolu Meslek Programı alanları hakkında 9'uncu sınıf öğrencilerine, ders yılı süresince rehberlik ve bilgilendirme yapılacak. Meslek alanlarına geçiş ve tercihe yönelik iş ve işlemler hakkında 9'uncu sınıf öğrenci velilerine bilgilendirme toplantısı 5-28 Nisan'da düzenlenecek.

Meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekecek. Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık veya sağlık kurulu raporu istenecek. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 10'uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilecek.

Meslek alanlarına ait tercihler için veli veya okul müdürlüğünce e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne başvurular 13-26 Mayıs'ta alınacak.

SONUÇLAR 28 HAZİRAN'DA

Anadolu meslek programlarında, alana yerleştirme puanı (AYP), öğrencilerin ortaokul başarı puanlarının yüzde 40'ı ile 9'uncu sınıf yıl sonu başarı puanının (YBP) yüzde 60'ı toplanarak belirlenecek.

Meslek alanlarını seçecek öğrenciler, kendi okulları dışındaki okullarda bulunan alanları da tercih edebilecek. Alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecek.

Anne veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar, işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla Anadolu meslek programlarında bu işyerindeki meslekle ilgili alan veya dala doğrudan kayıt edilebilecek.

Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, AYP ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alana merkezi sistem ile yerleştirme işlemi yapılacak.

Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de AYP'ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecek.

Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10'uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar alan değiştirerek de geçiş yapabilecek.

Anadolu Meslek Programı alanlarına alınacak öğrenci kontenjanları, 25 Haziran'da e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde ilan edilecek. Alana geçiş sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.

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