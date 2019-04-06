Meslek liselilerin alan tercihleri 13 Mayıs’ta başlıyor
MESLEKİ ve Teknik ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin alan programlarına tercih ve yerleştirmelerine dair e-Kılavuz yayımlandı.
Buna göre, meslek alanlarına geçiş ve tercihlerle ilgili 9’uncu sınıf öğrenci velilerine bilgilendirme toplantıları 5-28 Nisan’da gerçekleşecek. Meslek alanlarına ait tercihler için başvurular, 13-26 Mayıs’ta yapılacak. Öğrencilerin geçeceği alanlarda sağlık durumlarının elverişli olması esası aranacak. Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme puanı (AYP), öğrencilerin ortaokul başarı puanlarının yüzde 40’ı ile 9’uncu sınıf yıl sonu başarı puanının yüzde 60’ı toplanarak belirlenecek.
EN FAZLA 15 TERCİH
Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler form doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de yapılabilecek. En fazla 15 tercihte bulunabilecekler. Öğrenciler, öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da tercih edebilecekler. Tercihleri arasında bulunan okul ve alana yerleşemeyenler kayıtlı bulunduğu okulun 10’uncu sınıf alanlarında boş bulunan kontenjanlara AYP dikkate alınarak okul müdürlüğünce yerleştirilecek.
SONUÇLAR 28 HAZİRAN’DA
Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, AYP ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alana merkezi sistemle yerleştirme işlemi yapılacak. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de AYP’ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecek. Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10’uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar alan değiştirerek de geçiş yapabilirler. Alana geçiş sonuçları, 28 Haziran’da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde ilan edilecek.
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