Meskûn mahale minyatür füze
ROKETSAN, minyatür füze geliştirdi. Piyade tüfeğine de takılabilen Yatağan Minyatür Füzesi, lazer işaretleme ile hedeften sapmıyor. Yatağan’ın özellikle meskûn mahal operasyonlarında kullanılması hedefleniyor.
ROKETSAN, meskûn mahal operasyonları yürüten özel harekât ekiplerinin operasyon kabiliyetini arttırabilmek amacıyla bir kilogram ağırlığında minyatür bir füze geliştirdi. Keskin nişancı gibi saklanan, isabet alınması güç hedeflere karşı kullanılacak Yatağan Minyatür Füzesi, hassasiyet, menzil ve hedefe yönelmiş tahrip gücü getiriyor. Piyade tüfeğine de takılabilen Yatağan füzesi, mevcut bombaatar mühimmatının sahip olduğu 400 metrelik menzili, bir kilometreye kadar çıkartıyor. Mevcut bombaatar silahlarının yanı sıra insansız kara, deniz ve hava araçları üzerinden de atılabilen Yatağan, yarı aktif lazer arayıcı başlığı ile azami bir metrelik CEP mertebesinde vuruş hassasiyeti sunuyor.
LAZER İŞARETLEME YÖNTEMİ
Yatağan, lazer işaretleme yöntemi ile hedeften sapmıyor. Kullanıcının bulunduğu lokasyondan işaretleme yapılabilirken, lazer işaretleme, herhangi bir drone’dan ya da kamera yardımıyla hedefi gören başka bir lokasyondan da yapılabiliyor.
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