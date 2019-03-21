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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MANİSA (İHA)
21.03.2019 - 17:51, Son Güncelleme:

Mesir festivali karma töreninde kazan izdihamı

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Manisa’daki tören sonrası mesir macunu karılan kazana akın eden vatandaşlar macun yerine baharatlarla karşılaşsa da aldırış etmeden dualı baharatları toplamak için adeta birbirlerini ezdi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri tencere ve kaselere baharatları doldurmak için kazanın içine girmeyi dahi göze aldı.

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  • Mesir festivali karma töreninde kazan izdihamı
  • Mesir festivali karma töreninde kazan izdihamı
  • Mesir festivali karma töreninde kazan izdihamı
  • Mesir festivali karma töreninde kazan izdihamı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Manisa'da 23-28 Nisan tarihleri arasında 479.'su düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen temsili karma töreni sonrası yüzlerce vatandaş dualı mesir macunundan alabilmek için kazan başında adeta birbirlerini ezdi. Kazanın içinde mesir macunu yerine sadece macun yapımında kullanılan baharatları gören vatandaşlar hayal kırıklığı yaşasa da duruma aldırış etmeden baharatları toplamak için birbirleriyle yarıştı.

UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirasında yer alan ve bu yıl 479'uncusu 23-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde bugün yapılan temsili karma töreninin ardından renkli görüntüler yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi vatandaşlar ellerindeki boş kaplarla mesir macunu karma törenine katıldı. Yapılan duanın sonrasında kazana atılan 41 çeşit baharatın karıştırılmasının ardından meydanda bırakılan Mesir Macunu kazanı, yüzlerce vatandaşın hücumuna uğradı. Geçtiğimiz yıllarda temsili olarak kazan içinde mesir macunu bulunurken bu yıl vatandaşlar kazanda sadece mesir macununda kullanılan baharatla karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı. Duruma aldırış etmeyen vatandaşlar yine de baharatları almak için birbirleriyle yarıştı. İzdihamda bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Elleri baharatla kaplanan bazı vatandaşlar şifalı olduğuna inanılan ellerindeki baharatları yalayarak tüketti. Yüzleri ve elleri baharata bulanan vatandaşların mutlulukları yüzlerinden okunurken, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kazandaki baharatlar ise saniyeler içinde tükenirken geriye boş kazan kaldı.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi, Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan’ın yakalandığı hastalıktan Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile yapılan mesir macunu ile şifa bulmasının ardından sultan tarafından yayımlanan ferman ile 479 yıldan bu yana halka dağıtılan macunun birçok hastalığa şifa verdiğine inanılıyor.

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