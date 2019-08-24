'Mesele Suriye'deki sıkıntıları aşmak'

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin 18’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla ATO Congresium’da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ORADAN ÇIKMAK YOK

Doğu Akdeniz’de olanları görüyorsunuz. İki sondaj, iki sismik araştırma gemimiz oralarda ama ana muhalefetin başındaki zat bunları görmüyor. Bunları görmedin de bayrağımızı da mı görmedin ya? Bütün fırkateynlerle beraber oradayız. Herkes ‘burada ne işi var Türklerin’ derken biz orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Oradan çekilmek, çıkmak, böyle bir şey yok. Haklarımızı biliyoruz. Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağımız gibi kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız.

TÜRKİYE BİRİNCİ LİGDE

Eskiler ‘düt demeye dudak gerek’ derlerdi. Yani masada ve sahada istediğiniz neticeyi almanız için arkanızda buna uygun altyapı ve güç olması lazım. Önemli olan siyasi ve ekonomik gücünüzün etkisidir. Türkiye bu bakımdan dünyada artık birinci lige çıkmıştır. Türkiye’yi çıktığı bu ligde daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Biz bu hedefleri ilan ettikten sonra başımıza gelmeyen kalmadı. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı karıştırmaya kalktılar. Çukur eylemleriyle topraklarımıza göz diktiler. FETÖ ile ülkemizi ve ordumuzu işgale teşebbüs ettiler. DEAŞ ve PKK/YPG ile sınırlarımızı tacize yeltendiler. Olmadık bahanelerle ekonomimizi yıkmaya dönük hamleler yaptılar. Tüm bu saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik, hedeflerimize doğru yürümeye devam ettik. Kuru kuruya manifestolarla bunlar olmaz. Bizim manifestomuz uygulamadır. Partimize hizmet etmiş, herhangi bir kademede görev almış olanlardan başlayarak siyasete hizmete talip herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. En hayati konularda dahi çoğunlukla diğer partilerle bir araya gelemedik. Bunun tek istisnası MHP’dir ve Cumhur İttifakı’dır. Cumhur İttifakı’nı diri tutmaya gayret ediyoruz, yolumuza devam ediyoruz.

TRUMP İLE DE GÖRÜŞECEĞİZ

Karşımızda duran sorunlar bölgesel ve küresel güç mücadelelerinin eseridir. Bu meselelerde eksikliklerimiz ve yapısal reform ihtiyaçlarının farkındayız. Daha çok çalışma ve mücadele etme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Bugün Putin ile görüşmemizi yaptık. İdlib’deki görüşmeleri, ateşkes çerçevesinde yürütme noktasında görüştük. Önümüzdeki günlerde Trump ile de görüşmelerimizi yapacağız. Bütün mesele Suriye’deki sıkıntıları aşmak ve barışın egemen olduğu bölge ihdas etmek. Allah’ın izni ile bunu da başaracağız.”

TEYO PEHLİVAN’A BENZİYORLAR

“Yakında, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nde geçen 1 yıllık süreci milletimizle paylaşacağız. Ne yaptık ne yapıyoruz, ne yapacağız bunları milletimize anlatacağız. Darbeler, cuntalar, vesayetler dönemini ancak bir daha geri gelmemek üzere kapatabiliriz. Birileri sürekli yeni yönetim sistemini karalamaya çalışıyorsa da milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne sahip çıkmıştır, oyunu vermiştir ve sizinle beraber yürümeye varız demiştir. Oylama yaptık ‘evet’ çok çıktı. Bunlar Erzurumlu Teyo Pehlivan’a benziyor. Yenile yenile bıkmıyor. Halk, cumhur işi bitirdi. Elbette sistemin geliştirilmesi gereken yerleri vardır, olacaktır. Sistemi genişletecek çalışmalar için ilk fırsatta adım atacağız.”

18 YAŞA 18 GENÇ

AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Eski ve yeni partililerin katılımıyla yapılan programda, partinin Medya ve Tanıtım Başkanlığı’nın hazırladığı ve AK Parti’nin 18 yılını anlatan Zaman Tüneli Fotoğraf Sergisi de ziyarete açıldı. Erdoğan konuşma yapacağı salona girmeden önce sergiyi gezerken, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos 2001’de doğan ve dün 18 yaşına basan 18 genç ile de bir araya geldi. AK Parti’nin 18’inci yaşına özel bestelenen “Gelecek Bizim Elbet” marşı da resepsiyonda ilk kez çalındı.

ESAMELERİ OKUNMAYACAK

“Bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, çeşitli sebeplerle yolunu kaybedenler olmuştur. AK Parti bugün de inşallah yarın da hep dimdik ayakta olacaktır. Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır. Partimizin kurucuları, yöneticileri ne kadar bu misyona sahip çıkarsa, milletimizin gönlündeki yerini o derece güçlü tutabiliriz. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle itibarını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti’nin de vadesi dolmuş demektir. Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır. Kuruluşumuzdan bu yana yapılanlara baktığımızda tarihi başarılarla dolu bir geçmiş görüyoruz. Hafızamızın içerisinde olanları da vakti geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Bu kaydın içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir, bunları milletimizin bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette gitmeyelim.

BİZ DE ONLARI KAPININ ÖNÜNE KOYARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu’nda düzenlenen, ‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’ne de katılarak burada bir konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“(Üç belediyeye kayyım ataması) Kim terörle el ele olursa milletin verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız. Çünkü bunların yaptığı siyaset değildir. Bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Halka, şehre değil de teröristlere hizmet ediyorsa, şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önüne koyuyorsa, biz de onları kapının önüne koyarız. Bu milletin alın terinden arttırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil’e gönderenlere, dağa gönderenlere seyirci kalamayız ve kalmayacağız.

MÜJDELERİMİZ OLACAK

Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık. İnşallah bu koridorun doğu ayağını da halen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız. Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, davranacağız. Eğer S-400 almamız gerekiyorsa onun için aldık. İspanya’dan Fransa’ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu tavır, söz konusu çevrelerin demokratlıklarından değil, ülkemize olan husumetlerindendir. Yakında Suriye başta olmak üzere güvenlikten ekonomiye kadar her alanda müjdemiz olacak. Ülkemize içeriden ve dışarıdan yönelen her tehdit ile baş edebilecek güce sahibiz.” (ANKARA)