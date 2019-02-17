‘Mesele memleket olunca gerisi teferruattır’
TBMM Başkanı ve AK parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ümraniye MHP İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen Cumhur İttifakı kahvaltı programında İstanbul’un dünyada en çok merak edilen ve görülmek istenen şehir olduğuna dikkat çekerek “Sorunları yok mu var, ama şunu aklınızdan çıkarmayın sorunları torunlara bırakacak değiliz. Ulaşım benim işim. Trafik benim işim, Türkiye’de çözdüm, İstanbul’da da hayli hayli çözeceğim. Hiç endişe etmeyin” dedi.
MHP Ümraniye İlçe Başkanlığı’nın Ümraniye Nikah Sarayı’nda düzenlediği “Cumhur İttifakı İstişare Toplantısı”na Yıldırım’ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve başkan adayları katıldı.
İTTİFAK TOPLANTISI
Yıldırım, şunları söyledi:
“Kıblesi bir insanlarız. Hira Dağı kadar Müslüman, Tanrı Dağı kadar Türk’üz. Etle tırnak gibiyiz. Bizler bardak maşrapa kullanmadan aynı pınardan su içmişiz. Dinimiz bir, milletimiz bir. Bugüne kadar çok ama çok imtihandan geçtik. Birbirimizi yeterince denedik sınadık. Artık meselenin adını da koyduk, ‘cumhur ittifakı’ dedik ve bir araya geldik.
Milliyetçiyiz aynı zamanda muhafazakârız. Abdülhamid’e Kızıl Sultan diyenlere de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e iftira atanlara da karşı çıktık. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli bugün yaşadığımız sürecin adını çok isabetli koydular, ‘beka’ dediler. Beka sorunun çözümü için bir araya, güçleri birleştirmeye karar verdiler. Bir belediye başkanımız bir partiden fazla olsa başka bir partiden eksik olsa neye yarar? Mesele memleket olunca gerisi teferruattır.
Pazara kadar değil mezara kadar gidecek bir beraberliğin temelini attık evelallah.
İLK DEFA YERELDE
Cumhur ittifakı ilk defa yerel seçimlerde birlikte hareket ediyor. İnşallah AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin birlikte oluşturduğu, bu ilk yerel seçimde cumhur ittifakı yine aynı başarıyı gerçekleştirecektir.
İstanbul 11 yaşındaki Binali’yi, Binali Yıldırım yapan şehirdir. Bu şehre borcum var. Şimdi bu şehre bu borcumu ödeme vaktidir.
İstanbul’un mutlu olması, Türkiye’nin mutlu olması demektir. Çünkü İstanbul Türkiye’nin özetidir.
İstanbul dünyada en fazla merak edilen ve görülmek istenen şehir. Sorunları yok mu var. Sorunları çözeceğiz. Ulaşım benim işim. Trafik benim işim. Türkiye’de çözdüm, İstanbul’da da hayli hayli çözeceğim. Hiç endişe etmeyin.”
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