Mesele hayat pahalılığı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk’e hakaret eden Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a tepki gösterdi.
Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında şunları söyledi: “Diyanet İşleri Başkanı’nın hâlâ o makamda tutulması millete kurulmuş bir kumpastır. Vatandaşın ezanla bir meselesi yok, Cumhuriyet’le bir meselesi yok. Bizim meselemiz hayat pahalılığı, bizim meselemiz geçim darlığı, adaletsizlik, çoluk çocuğumuzun geleceği. Üç belediye daha kazanmak için milleti birbirine düşürmekten vazgeçin. Başka bir partiye oy veriyor diye kimseyi düşman göremeyiz. Biz insanların hayatlarını yönetmeye değil, devleti yönetmeye talibiz. Öyle anlaşılıyor ki sandıkta derslerini almadan akılları başlarına gelmeyecek. Yıllarca, ‘Başka kime oy verelim ki?’ diyerek, kendini AK Parti’ye mecbur hissetti insanımız. Ama artık İYİ Parti var. 31 Mart büyük bir fırsat. Bunları kendi hallerine bırakırsak, şöyle iyice bir sarsmazsak, memleketi kökten batırırlar. Emekliye net 2 maaş ikramiye verebilmek, asgari ücreti arttırmak, ücretsiz eğitim için rant yaratacağız.
ESAD İLE ANLAŞIN
Suriyeli mültecilere Türk vatandaşlığı verilmeyeceğini açıklayın. Kaç sene kalırlarsa kalsınlar, Türk vatandaşı olamayacaklarını kesin bir dille açıklayın. Bu, bir bölümünün geri dönmesini sağlayacağı gibi vatandaşlık hayaliyle sınırımıza dayanan yeni göçlerin de önünü kesecektir. Suriyeli mültecilerin Suriye’ye dönmesi konusunda Esad’la anlaşın. Her ay en az 100 bin mültecinin geri dönüşü için Şam’dan taahhüt alın. Türkiye’nin gücünü masaya koyun. Türk devleti iradesini ortaya koyduğunda, terörist başı Öcalan’ı sınır dışı etmeleri iki gün sürmemişti. O devlet iradesini bu kez vatandaşlarını geri almaları için kullanın. İster tatlı dille isteyin ister su kozunu kullanın ister askeri çözümleri masaya koyun. Hiçbir şey şehirlerinde nüfus çoğunluğunu yitirmiş bir Türkiye’den daha tehlikeli değildir.”
‘SENİN OYUN EKSİK KALSIN’
AKŞENER, “Kadına oy vermeyeceğim” diyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Mehmet Karalı’ya tepki gösterdi. Akşener, “İnsansız Hava Araçları”yla uğraşırken insanı ve kadını unuttun sanırım. Bir özür borçlusun. Senin oyun eksik kalsın” dedi.
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