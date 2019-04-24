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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.04.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Mesanesinden çıktı! Tam 300 gram...

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Mesanesinden çıktı! Tam 300 gram...

Kütahya'nın Emet ilçesinde ikamet eden Hüseyin Doğruer simli vatandaşın idrar kesesinden normalin 10 katı büyüklüğünde oluşan taş, başarılı bir operasyonla alındı.

Yarış köyünde ikamet eden Hüseyin Doğruer, prostat şüphesi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada Ürolog Op. Dr. İsmail Yiğitbaşı tarafından muayene ve tetkikleri yapılan hastanın böbreklerinden idrar kanalına inen yaklaşık 300 gram ağırlığında taş bulunduğu tespit edildi.
Op. Dr. Yiğitbaşı tarafından önce ameliyatla alınan taşın yanı sıra prostat ameliyatı da olan Doğruer taburcu edildi.

Vücudunda çıkan taşı gören doktor ve sağlık personelinin hayrete düştüğünü belirten Hüseyin Doğruer, ”İdrara çıkmamdaki rahatsızlığım sebebiyle başvurduğum hastanemizde vücudumdan bu ağırlıkta taş çıktı. Doktorumuz sayesinde başarılı bir ameliyatla hem taştan hemde prostat derdinden kurtuldum. Allah razı olsun. doktorumuz sayesinde eski sağlığıma kavuştum Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi doktorumuza ve değerli sağlık personelimize teşekkür ediyorum“dedi.

Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Doktoru Op.Dr. İsmail Yiğitibaşı, ”Hastamız bize başvurduğunda gerekli tetkikleri yaparak muayene ettik. Hastamızın mesanesinde yumurta büyüklüğünde bir taş olduğunu gözlemledik. Kendilerine kapalı sistem taşı düşürmenin mümkün olmadığını açık ameliyat olması gerektiğini ifade ettik. Başarılı geçen bir operasyonla önce taşı çıkardık ve normalden 10 kat büyük prostat ameliyatını da gerçekleştirdik. Gerekli tedavilerini tamamladığımızı hastamızı taburcu ettik” diye konuştu.

50 yaşını geçtikten sonra erkeklerin mutlaka prostat muayenesi olmaları gerektiğini belirten Op. Dr. İsmail Yiğitbaşı, “50 yaşını geçen erkek hastalarımızın prostat ve böbrek muayenelerini olmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle idrarda yanma,buna bağlı sırtta ve belde ağrı varsa mutlaka bir üroloğa görünüp muayene olmalılar.Sağlıklı böbrek içinde daima vatandaşlarımıza bol su içmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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