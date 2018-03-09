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    MESAM’ın yeni kayyumu Coşkun Sabah oldu - Kayyum nedir?

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

    Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM) yeni kayyumu Coşkun Sabah oldu. Kayyum için önce Yavuz Bingöl, ardından da Ali Kocatepe kayyumda görev almayı reddetmişti.

    Coşkun Sabah, Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyum olarak atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı incelemeler neticesinde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) yeni bir yönetim atamıştı. . Kültür Bakanlığı'nın atadığı isimler arasında olan Yavuz Bingöl, görevi kabul etmemişti. Kayyum olarak atanan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen Yavuz Bingöl'ün istifa etmesinin ardından yerine Coşkun Sabah getirildi.

    Sabah, kararı sosyal medya hesabı Twitter'da "Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM’a yönetime kayyum atandım, tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, dün itibarı ile yönetim bize geçti" diyerek duyurdu.

    KAYYUM NEDİR?

    Kayyum, yasalarla belirlenen bazı durumlarda, başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için tayin edilen kimsedir. Kayyum olarak atanan kişi "kamu görevlisi" sayılır. Kayyum, genellikle ilgili yerleşim biriminin en yüksek mal memurudur. Bu nedenle genellikle illerde defterdar, ilçelerde ise mal müdürü kayyım görevlerini yürütür. Kayyımluk ile ilgili şikayet ve başvurular varsa kayyım müdürlüklerine, yoksa mal müdürlüklerine veya defterdarlıklara yapılır.

    Etiketler: MESAM’ın yeni kayyum , coşkun sabah , kayyum nedir , SeoHaber , gündem
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