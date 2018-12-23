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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Mes’adet yıkılacak mı

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Mes’adet yıkılacak mı

Sirkeci’nin simge binalarından, yapımı 1907’de tamamlanan Vedat Tek imzalı Liman Han’ın (eski adıyla Mes’adet) yıkılmadan korunması için ‘1. derece koruma’ statüsüne yükseltildi. Binanın sahibi İTO son olarak koruma kuruluna bir proje vererek yapıyı yıkıp yeniden yapmak istedi. Ancak kurul, mevcut haliyle korunmasını sağlayacak yeni restorasyon projesinin getirilmesini istedi. Son kararı yüksek kurul verecek.

Eminönü İlçesi, Sirkeci’de, Yalıköşkü Caddesi, 11 numaradaki ünlü mimar Vedat Tek’e ait Liman Han 1907 yılında tamamlandı. 2006 yılında İstanbul Ticaret Odası tarafından 564 metrekare olan Liman Hanı 4 milyon dolara satın alındı. Binanın otel yapılması gündeme geldi.  Ancak yapı denize doğru yaklaşık 3-4 derece yatmış ve statik yapısı bozulmuştu. İTO bu nedenle binanın restorasyonuna bir türlü başlayamadı. 995 yılında Koruma Kurulu tarafından tescil edilen bina ‘‘koruma grubu 2 ’’ olarak belirlendi.  2012 yılında hazırlanan Koruma Amaçlı  Uygulama İmar Planı’nda da parsel ‘‘Sosyal Kültürel Tesis Alanı’’ olarak işlevlendirildi. Kurul 2012 yılındaki kararında binanın ön cephesi korunarak, yıkılmasına yönelik restorasyon projesini onaylamıştı.

TARİHSEL VE KENTSEL KİMLİĞİN PARÇASI

İTO hazırladığı mimari teknik raporlar neticesinde elde edilen verilerden hareketle yapının yıkılmadan tüm özellikleriyle korunarak şakulüne getirilmesi ve mevcut haliyle restorasyon edilmesinin uzak görüldüğünü, binanın temel yapısını araştırmak amacıyla sondaj çukurları açılması için eylül ayında koruma kuruluna müracaat etti.  İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurul’u yerinde inceleme de yaparak, talep edilen isteği 7 Kasım tarihinde görüştü. O görüşmede, ‘‘Mimarlık tarihimizin ve 1. Ulusal mimarlık üslubunun önde gelen temsilcilerinden olan Vedat Tek’in 1907 tarihli Mes’adet veya günümüzdeki adıyla Liman Han yapısının, sadece mimari değerleri ile değil, gelişkin bir betonarme strüktür kurgusu, iç mekan zenginliği ve donanımı ile dönemine tanıklık etmekte ve Sirkeci gibi kentsel ve tarihi bir ticaret merkezinin tarihsel ve kentsel kimliğini oluşturan en önemli yapılardan biri olması nedeniyle 2 olan koruma grubunu 1 olarak yükselme’’ kararı alındı.  Böylelikle binanın yıkımı tamamen önlenmiş oldu.

YIKILMADAN KORUNMALARI ESASTIR

Tüm bu değerlendirmelerden sonra kurul 660 sayılı ‘‘Yapıların yıkılmadan korunmaları esastır’’ ilke kararına atıfta bulunarak, İstanbul Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitelerinden hocalar tarafından hazırlanan Kasım 2011 tarihli ‘‘Liman Han - Yapının Durum Tespit Raporu’’ nda yapının yıkılmadan korunmasının mümkün olduğu ve bunu sağlayacak teknik imkanların günümüzde mevcut olduğuna’’ karar verdi.  Belirtilen şartlarda restorasyon projesinin hazırlanarak ivedilikle kurula iletilmesi istendi.

İTO karara Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nda iptali yönünde itiraz etti. Ankara’da üstdüzey bürokratlardan oluşan yüksek kurul önümüzdeki hafta kararı görüşecek. Yüksek Kurul restorasyon yönteminde nihai kararı verecek.

İTO: EĞİTİM VE KÜLTÜR AMAÇLI OLACAK

m İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “Liman Han’ın mülkiyeti 2006’dan bu yana İTO’ya ait. 1995’te yapının eski sahipleri tarafından üniversitelerce hazırlanan raporlar ile 2006’dan bugüne odamızca hazırlatılan diğer raporlarda, ısrarla Liman Han’daki problemin dolgu zeminden kaynaklı olduğu ve restorasyonun bu doğrultuda yapılmasının zorunlu olduğu ortaya konmuştur. Yapının zemini ve taşıyıcı sistemine yönelik ölçüm sonucunda, Liman Han’ın ön cephesinin orijinal haliyle korunarak, iç kısım ve arka cephelerin yeniden inşa edileceği, içindeki tarihi malzemelerin yeniden kullanılacağı bir proje tarafımızca hazırlatılmış ve Koruma Kurulu’na sunulmuştur. Koruma Kurulu’nun kendi vermiş olduğu eski kararı yok sayması üzerine çalışmalar durdurulmuştur. Bizim arzumuz Liman Han’ın gelecek kuşaklara aktarılması için üzerimize düşen vazifeyi hiçbir mesuliyetten kaçınmadan yerine getirmektir. Şunu net bir dille belirtmek isterim ki, Liman Han restorasyon sonrasında kesinlikle sadece kültürel ve eğitim fonksiyonlarına sahip bir tarihi bina olacaktır.”

 

*Saadet

 

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Son 24 saatte ne oldu? (22.12.2018) -2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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