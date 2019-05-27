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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Mesa'dan Guinnes Dünya Rekoru etkinliği

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Mesa'dan Guinnes Dünya Rekoru etkinliği

İlklere imza atmak ve yaşamlara değer katmak felsefesi ile yıllardır yolcuğunu sürdüren Mesa, 13 Temmuz gecesi Mesa Bodrum Demirbükü’nde gerçekleştireceği Guinnes Dünya Rekoru etkinliğini davetlililerine tanıttı.

1969 yılında, Mesa Mesken Sanayii adıyla, yaşamlara değer katmak ve sektöründe “İLK” leri yaratmak hedefiyle yolculuğuna başlayan Mesa, konut sektöründe 50 yıllık köklü geçmişi boyunca “kalite” ve “güven” ile özdeşleşen, bugüne kadar Türkiye ve yurtdışında yaklaşık 100.000’den fazla konuta mükemmeliyetçi bir yaklaşımla imza attı.

Bodrumun en keyifli ve mutlu yaşam alanı olan, Mesa Bodrum Demirbükü'nde, gurme yaşam zevkini barındıran çok özel bir gecede “İLK” ’leri yaşatacak ve Guinness Dünya Rekorlar kitabına geçecek etkinlik ile ilgili ön bilgilendirme toplantısı Four Seasons Hotel’de gerçekleştirdi.
3.000 den fazla yazılı ve görsel basında takip edilecek dünya rekoru denemesi etkinliğine +700 den fazla seçkin davetli, üst düzey yöneticiler, büyükelçiler, yerli ve yabancı özel konuklar katılım gösterecektir. Yurt dışından özel konukların katılacağı puro severlerin gönlünde taht kurmuş “Juanita” tarafından özenle sarılmış puroların ve çok özel hediyelerin misafirlere takdim edileceği gecede davetliler eşsiz bir koyda unutulmaz bir geceye şahitlik edeceklerdir.

Mesadan Guinnes Dünya Rekoru etkinliği



Tanıtım gecesinde davetliler ile bir araya gelen Mesa Mesken Genel Müdür Yar. Cem Ergüven “Eşsiz konumu, büyüleyici tabiatı ve ulaşılabilir lüksü doğayla buluşturan mimarisiyle gayrimenkul sektörünün en seçkin ve özel projelerinden Mesa Bodrum Demirbükü'nde sadece seçkin davetlilerin tanık olacağı ve katılım göstereceği çok özel bir gece “Guinness Dünya Rekorunu” gerçekleştireceklerini aktardı.

Guinness hakem heyeti tarafından gözlemlenecek ve kayıt altına alınacak gecede “Register” olarak kayıt yaptıran davetliler ile dünya rekoru denememiz bir çok global haber ajansına konu olacaktır. Ayrıca Mesa Bodrum Demirbükü’nde bu geceye tanıklık eden ve katılım gösteren davetlilerin ismi dünya rekorlar kitabında yer alacaktır” diye aktardı.

Bodrum’un en özel koyu Demirbükü

Mesa Bodrum Demirbükü MESA tarafından yaklaşık 2 yıllık bir çalışma ile “En İyi”yi hayata geçirmek üzere tasarlandı.Tüm dairelerin panoramik deniz manzarasına sahip olduğu, tamamen doğanın içinde ve her detayıyla özenle tasarlanmış olup bulunduğu doğal coğrafya ile sınır gözetmeksizin bütünleşen, dört mevsim keşfedilmeyi bekleyen doğası, denize sıfır konumu ve konforun tasarıma dönüştüğü tüm ayrıntılarla, Private Luxury bir yaşam konseptini Bodrum’da hayata geçiyor.

Geceye ve gündüze ayrı ayrı renklerini veren sadece projeye ait bu özel koy yaşama, gerçek anlamda deniz kokusuyla uyanıp yeşile doyabilme ayrıcalığını katıyor. Mimari tüm detayların doğayla buluştuğu kusursuz uyuma sahip Mesa Bodrum Demirbükü'nde, 3 farklı villa tipi, geniş terasları ve yemyeşil bahçeleriyle 6 farklı rezidans ünitesinden oluşuyor. 2+1 ‘den 5+1’e kadar 210 rezidans, 5+1’den 6+1’e kadar 50 villa ve butik bir oteli bulunan projede daire büyüklükleri 118 ile 520 metrekare arasında değişiyor.

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